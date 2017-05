Mattias Käit lõi Bremeni Werderi vastu võiduvärava

Kuna U-23 võistkonna hooaeg on läbi, sõitis Käit U-18 võistkonnaga Lõuna-Hollandisse Esad Osmanovski memoriaalile, kirjutab Soccernet.ee. Üleeile peetud alagrupiturniiril alistati 1:0 belglaste Gent ning sama skooriga hollandlaste Heerenveen. Alagrupi viimases mängus vannuti ghanalaste Attram de Visseri vutiakadeemia paremust.

Sellest hoolimata jõuti aga poolfinaali, kus alistati täna just Käidi väravast 1:0 Saksamaa klubi Bremeni Werder. Finaalis mindi vastamisi taas Attram de Visseriga. Normaal- ja lisaaeg lõppesid seekord väravateta, kuid penaltiseerias tuli Ghana noorte paremust tunnistada.

The Young Whites have made it into the final of the @EsadToernooi 🙌A brilliant performance saw them finish 1-0 courtesy of Mattias Kait 🇪🇪 pic.twitter.com/7xO6irkM3l