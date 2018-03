Mattias Käit: kui lennupiletid pihku pisteti, sain aru, et lähebki asjaks!

Šoti punase laterna Ross County juures on Käidi esimesed kuud möödunud tormiliselt: ilusate esituste järel on tulnud õnnetu vigastus, peatreenerivahetus ja ootamatult mänguajata jäämine. Koondise juurest naastes peab ta juhendajaga vestluse, et uurida, miks ta põllule ei pääse.