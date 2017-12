Mattias Käit: kui karikasarjas Fulhami debüüti ei tule, peab mõtlema järgmise sammu peale

Teist aastat järjest jalgpalligalal Eesti parimaks meesjuunioriks kuulutatud Mattias Käidil seisab Inglismaal Fulhamis ees tähtis periood. Vähemalt enda jaoks on ta selle tähtsaks mõelnud.

Kui peatreener teda 6. jaanuaril FA karikasarjas Southamptoni vastu platsile ei pane ja põhimeeskonna debüüti ei kingi, kavatseb Käit agendiga maha istuda ja mõelda, mis edasi. Arenemiseks oleks vaja meeste mänge, kaua sa U-23 Premier League'is ikka toksid!

"Eelmisel aastal lasi ta FA Cupil noortel mängida. Kui nüüd platsile ei saa, siis tuleb agendiga maha istuda ja mõelda, mis oleks õige samm. Koondises saan küll meeste mänge, aga igapäevaselt U-23 meeskonnaga pallimine eriti kasuks ei tule," rääkis Käit eile Estonia kontserdisaalis, kus EOK asepresident Tõnu Tõniste pistis talle pihku 1000-eurose tšeki. Sama summaga premeeriti treenerit Urmas Hepnerit, kes oli Käidi juhendaja Levadias enne noormehe Inglismaale siirdumist.

Käit treenib Fulhami põhimeeskonnaga juba pea igapäevaselt. 18. novembril pääses ta ka esmakordselt Inglise esiliigas pingile, kui Derby Countyga viigistati 1:1. Peatreener Slaviša Jokanovic, endine Jugoslaavia koondise poolkaitsja, tegi teise vahetuse 64. minutil ning Käidil lõi pulsi lakke. Just eestlane oli pingile jäänud kui kõige ründavama suunitlusega mängija, keda seisu parandamiseks võinuks viimasena sisse vahetada.

"Tol hetkel tundus debüüt lähedal. Kaks vahetust oli tehtud, väravat oli vaja. Olin ainuke ründav mängija pingil. Kahjuks treener mind sel hetkel ei usaldanud ja mängu ei pannud. Pulss oli loomulikult üleval. Sisimas lootsin väga platsile pääseda," meenutas ta.

Mattias Käit Gibraltari vastu Foto: Hendrik Osula

Serblasest lootsiga olevat keeruline suhelda, sest inglise keelt ta ei mõika ning mängijatega rääkida ei armasta. Kohalikus keeles saavad pallurid pöörduda vaid ühe inglasest abitreeneri poole.

"Kõige imelikum on see - mina arvan nii ja ka teised mängijad räägivad -, et sa võid treenida nii kõvasti, kui tahad, aga kui treenerile sinu stiil ei sobi, siis lihtsalt ei sobi," rääkis Käit.

"Meil tuli suvel tiimi Porto vasakkaitsja, kes iseenesest peaks olema kõva mängija, aga kuna ta treeneriga läbi ei saa, mängib minuga U23 tiimis."

19-aastase ründava poolkaitsja leping Fulhamiga kestab veel poolteist aastat ehk sama kaua kui serblasest peatreeneri omagi.

"Selle aasta tipphetk oli mul pingile pääsemine. Koondise debüüdi ma eelmisel aastal juba tegin. Fulhami debüüt oleks nüüd järgmine samm," lisas Käit, kes Sinisärkide eest kõmmutas tänavu kaks väravat, ühe Küprosele, teise Gibraltarile. Eelmisest aastast oli tal all kaks väravat Gibraltarile.