Nii Küprose kui Horvaatia vastu 90 minutit koondisesärki kandnud 18-aastane Mattias Käit pole Inglismaa esiliigaklubi Fulhami eest veel põhitiimis debüüti teinud, kuid tunneb, et koduklubis hinnatakse tema esitusi rahvusmeeskonna eest kõrgelt.

"Olen U-18 ja U-23 treeneriga arutanud, nemad on väga õnnelikud, et mind A-koondisse kutsutakse ning kui platsile saan. Klubi jaoks on see väga uhke, kui nende mängijad käivad A-koondise eest mängimas ja seda ka hästi teevad," rääkis Käit ERR Spordile.

Sel hooajal pole Käit Fulhami põhimeeskonnaga isegi trenni saanud teha. "Treener on Slavisa Jokanovic, kes on sellist sorti, et ta on kuni hooaja lõpuni nende mängijatega, kes tegid kaasa hooaja ettevalmistusperioodi. Praegu on Fulham ka play-offi ääre peal ja ei taheta noori ka usaldada, tähtsad mängud on ees. Ma arvan, et kui on kaks-kolm mängu lõpuni ja on kindel, kas oleme play-offis või mitte, siis äkki mingid noored ikka võimaluse saavad," lootis Käit.