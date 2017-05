Mattias Käidi koduklubi hakkab mängima koha eest Premier League'is

Eesti jalgpallikoondislase Mattias Käidi koduklubi Fulham lõpetas hooaja Inglismaa esiliigas ehk Championshipis kuuenda kohaga, mis viib nad üleminekumängudele, mille võitja tagab uueks hooajaks koha tõotatud maal ehk Premier League'is.

Põhihooaja viimasel päeval alistas Fulham tulemusega 2:1 Sheffield Wednesday ning kogus 46 mänguga 80 punkti. 18-aastane Käit üheski kohtumises kaasa ei teinud, pallides selle asemel Fulhami U23 meeskonna eest.

Esiliiga võitis 94 punkti kogunud Newcastle, teisena pääses uueks hooajaks kõrgliigasse 93 silma kogunud Brighton. Neli tiimi, kes hakkavad Wembley staadioni ühe kõrgliigapääsme eest mängima play-off mänge, on Reading, kes kohtub just Fulhamiga, ning Sheffield Wednesday, kes läheb vastamisi Huddersfieldiga. Mõlema paari võitjad lähevad vastamisi otsustavas mängus, mida nimetatakse ka maailma kõige kallimaks jalgpallimänguks - nimelt on selle võitmine Premier League'i pääsemise näol väärt isegi rohkem kui Meistrite liiga või maailmameistrivõistluste finaalmatšis triumfeerimine.