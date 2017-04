Martin Vungi „saad surma“ skandaali valguses särgisikutamistest: kas kohtunik eksis?

Eesti jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk mõistab selgelt hukka Pärnu Vapruse jalgpalluri Martin Vungi käitumise. Lisaks tegutses tema hinnangul kohtunik penalti määrates õigesti.

Iseenesest polegi muidugi vahet, kas Eesti meistriliigas Paide ja Pärnu kohtumist juhtinud Siim Rinken tegi Paide kasuks penaltit määrates õige otsuse või mitte. „Kui Pärnusse satud, siis saad surma!“ on lause, mida Vunk ei oleks tohtinud vilemehele mingil juhul öelda. Siin pole arutada midagi. Eksimine on inimlik ja inimlikuks tuleb jääda ka teiste inimeste apsakate puhul.

Aga kas Rinken eksis või mitte? Arvamused lähevad lahku, sest eks selline kerge särgist tirimine ongi üsna hall ala – reeglite järgi lubamatu, reaalsuses üldjuhul seda ära ei karistata. „Kas reeglite järgi võib selle eest penalti määrata? Jah. Kas sealt pidanuks penalti määrama? Kindlasti mitte,“ arutles jalgpalliajakirjanik Ott Järvela, kes Õhtulehe veergudel sellest teemast esimesena kirjutas.

Vutiekspertide hulgas lähevad arvamused lahku. Mõned paberitega vilemehed ütlevad: „Loomulikult oli viga, siin pole küsimustki.“ Teised: „Nonsenss! Selge kohtuniku eksimus.“ Vunk ise nimetas olukorda „karjuvaks ülekohtuks“.

Eesti Päevaleht ja Delfi küsis seisukohta alaliidu peakohtunikult Uno Tutkilt, kelle sõnul liigubki jalgpallimaailma sinnapoole, et kohtunik julgeksid selliseid otsuseid vastu võtta.

Uno Tutk, kuidas kommenteerite Martin Vungi punasele kaardile eelnenud penalti olukorda?

„Valeks ei saa seda otsust kindlasti nimetada. Videost on selgesti näha, et kaitsja tõmbas ründajat särgist, andes sellega kohtunikule võimaluse otsustada nii, nagu ta otsustas. Mängija tegi rumala valearvestuse. Särgist kinnihoidmine on jalgpalli reeglite järgi viga ja kui viga tehakse trahvikastis, tuleb määrata penalti. Antud juhul oli särgist rebimine ilmselge. Kaitsemängija tegi vale otsuse, lastes juhtunul välja rikkumisena välja paista.“

Samas reeglina särgist sikutamisi ju ära ei vilistata?

„Kahjuks on see nii ja selle vastu võideldakse. Paljud kohtunikud on pehmed. UEFA julgustab noori kohtunikke julgelt otsuseid vastu võtma. Koolitustel on rõhutatud: kui sinu silmad näevad särgist haaramist, siis kuskil on kindlasti ka kaamera, kus seda näha on. Ja nii mõtlebki mõni noor kohtunik: ma ei taha olla pehme, tahan olla kõva. Meie julgustame kohtunikke näitama selgroogu!“

Kõnealune juhtum algab videos algusega 1.06.