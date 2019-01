Martin Reim: tulemus rõõmustas, kuid peame füüsist tõstma, kui soovime kõrgema tempoga mängida

“Mängu ja mängupildi kohta oli positiivset, kuid olid ka asju, mis ei oleks pidanud niimoodi olema,“ tunnistas Reim võidu järel telefonivestluses Eesti ajakirjanikele. “Palli valdamise poole pealt ei olnud meie mäng kindlasti ideaalne. Eesti jaoks on palli valdamine alati keeruline olnud. Kaitse oli meil samas korralik.“

Reimi sõnul on Kataris viibitava aja jooksul tulemustest olulisem aga valmistumine järgmisteks tähtsateks kohtumisteks ehk mängijateni soovitakse viia võimalikult palju vajalikku infot.

Palli valdamise koha pealt tunnistas Reim, et ühtset võluvitsa ei ole selle aspekti osas olemas. “Eks palli valdamine sõltub mängijate võimekusest ja oskustest. Koondise mängudes ei ole palju aega ja vabadust. Peame mängijaid proovima ja katsetama. Sealt lähuvalt tuleb lõpuks leida meestele õiged positsioonid ja sellele vastav mängupilt,“ rääkis Reim.

Soomega peetud matšile tagasi vaadates tunnistas ta, et tuska valmistas liiga suur lihtsate pallikaotuste arv. Lisaks tõi ta välja, et füüsiliselt valmisolekult jäädi soomlastele alla.

“Jaanuaris ei peagi füüsis olema 100 protsenti. Samas vaadates, et Soome koondise mehed mängivad samas rütmis (kevad-sügis liigasüsteemis) nagu meie praegune koondis, siis on selge, et peame füüsist tõstma, kui soovime vastava tempoga mängida. Jõudu ja jaksu on juurde vaja,“ leidis Reim.

Debütantidega jäi peatreener üldjoontes aga rahule. “Esmamulje on selline, et koosseisus oli nii mõnigi lootustandev mängija. Seekordse kohtumise eesmärk oli segada kogemust ja uusi tegijaid,“ märkis ta.