Martin Reim: teise väravaga ei ole ma üldse rahul, selle küpsetasime ise vastastele

"Ütleme nii, et olin enne mängu päris mures, sest vaadates koosseisu, siis enamus mängivad Eesti ja Soome liigas. Läksime vastu sellisele võistkonnale, kes mängib finaalturniiril, see ei käi nipsust, et läheme ja mängime. Ma arvan, et me ei ole ühtegi valikmängu mänginud ligilähedasegi kaitseliiniga näiteks - see oli huvitav."

Vahetusest sekkunud Ats Purje oli Eesti ridades ehk parim mängija ning sai kirja ka värava. Kas tegu oli õnnestunud vahetusega või on praegu tunne, et Purje oleks pidanud juba põhirivistuses alustama?

"Ta oli mingi vahe meil algkoosseisu plaanis ka, enne seda, kui Käit vigastada sai. Nii palju ma mängijaid tunnen ja tean, et mis kellegi kvaliteedid ja omadused on. Teeksin samamoodi nagu praegu, alguses oli kõvasti vaja kaitses rabada ja Gert Kams on kaitse mõttes selles osas parem äärepoolikuna, Ats tugevdab paremini rünnakut. Ma kardan, et kui ta oleks alustanud, siis oleks ta ennast ilma pallita tühjaks jooksnud ja tema tugevustest poleks meile nii palju kasu olnud."

Loe veel

Milline võiks Purje roll koondise juures edaspidi olla? "On kinni mängijas endas, kes tahab ja kui palju koondist esindada. Paljud tulid siia puhkuse ajast, tahan neid tänada. Mina võtan nende ees mütsi maha, nad andsid selle, mis neil sees oli. Neid eksimusi tuleb sisse - Madis Vihmann tuleb Tammeka mängult ja Maroko on paraku lihtsalt teine vastane. Mitte midagi halba Tammeka vastu, aga see on reaalsus. Kui Ats teeb selliseid esitusi Eesti koondise juures ja ta ise tahab, siis on tema koht mõistagi siin."

Konstantin Vassiljev sai üle tüki aja mängida keskpoolkaitses ning tema esitusega jäi Reim suures plaanis rahule. Eelmises mängus Läti vastu pallis ta tipuründes ning oli ka ise selle otsuse osas kriitiline. "Ma arvan, et Kostja sai väga hästi hakkama just selle liikumise osas. Väga tubli kogemustega mängija. Teame ka Kostja trumpe palliga mängus, ta suudab seda ka surve all teha. Kostja positsioon sõltub palju sellest, mis mängijad meil koosseisus on. Henri Anier on number üks tipuründaja, tema kiirust, võimsust ja jõudu on meil vaja. Oli positiivne, et võimalust Kostjat keskel kasutada ei tohi alahinnata. See annab meile palju võimalusi juurde."

Kas Eesti koondis on sügisel algavaks Rahvuste liigaks valmis? "Eks valmis ei ole kunagi ükski võistkond. Alati toimub mingisugune liikumine, mängijadki ju vahetuvad. Ega meil hurraaga noori peale tulemas ei ole, keda ainult võta ja pane mängu. See on läbi pika proovimistejada, kus anda ja anda võimalusi. See astumine U-21 mängudelt A-koondise juurde, see hüpe on päris suur. Neid mängijaid, keda koondisesse valida, kui asetame lati mingile kõrgusele, siis neid ei ole jalaga segada."

Maroko peatreener Herve Renard sõnas kohtumise järel, et jääb rahule esimese poolajga, aga kindlasti mitte teisega.

"Olen esimese poolajaga rahul, tegime seal asju nii, nagu viimases kahes kontrollmängus. Teisel poolajal nii ei läinud. Tahtsin mõne mängija poolajal välja võtta, et neid säästa - nii tulid platsilt ära näiteks Medhi Benatia ja Hakim Zayich."

Maroko esimene mäng MM-finaalturniiril leiab aset juba vähem kui nädala pärast - tuleval reedel minnakse vastamisi Iraaniga. "Lahkume Venemaale kohe ning arvan, et oleme valmis. Samas ei ole ma rahul mõne mängijaga, kes teisel poolajal sisse tuli - leian, et nende esitus ei olnud jalgpalli austamine."