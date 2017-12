Martin Reim teatas valiku maavõistluseks Rootsiga, üle pika aja koondises Mikk Reintam

Eesti jalgpallikoondis avab 2018. aasta 7. jaanuaril Abu Dhabis, kui ollakse vastamisi maailma edetabelis 18. kohta hoidva Rootsiga. Martin Reimi valikusse kuulub maavõistluseks 20 mängijat, üle mitme aasta on koondise juures Tšehhis klubijalgpalli mängiv keskkaitsja Mikk Reintam.

Potentsiaalsetest debütantidest kuulub koosseisu väravavaht Mait Toom. Mitmed mängijad said oma esimesed kohtumised A-koondise ridades kirja Okeaanias, kuid samuti on nimekirjas kogenud pallureid, kel kirjas juba mitukümmend mängu rahvuskoondise särgis. Võistkonna kogenuim on 33-aastane Dmitri Kruglov (109 mängu), keda Eesti Jalgpalli Liit autasustas Jalgpalligalal hõbemärgiga.

Rootsi koondis peab Araabia Ühendemiraatides tavapäraselt jaanuaris laagrit, mille raames korraldatakse maavõistlusi. Neli päeva pärast maavõistlust Eestiga, 11. jaanuaril, kohtub Rootsi Taaniga. Vastavalt kahe alaliidu vahelisele kokkuleppele Rootsi – Eesti mäng FIFA edetabelisse punkte ei anna, kuid mõlemad riigid tunnustavad seda ametliku maavõistlusena. Maavõistluse kellaaeg ja staadion Abu Dhabis on selgumisel.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

1 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 9/0

12 Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

5 Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Levadia 109/4

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 25/0

31 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 16/3

3 Mikk Reintam (22.05.1990) – FK Fotbal Třinec (CZE) 11/0

33 Karl Mööl (04.03.1992) – klubita 8/0

2 Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 5/0

22 Trevor Elhi (11.04.1993) – Nõmme Kalju FC 4/0

27 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 47/10

6 Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 37/2

16 Sergei Mošnikov (07.01.1988) – klubita 34/2

11 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 16/2

13 Pavel Marin (14.06.1995) – FCI Levadia 8/1

10 Brent Lepistu (26.03.1993) – Kristiansund BK (NOR) 8/0

20 Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – klubita 7/0

7 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 6/1

17 Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – FCI Levadia 3/0

18 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora 2/0