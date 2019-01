Martin Reim: tahtsime koondisesse sisuliselt kõiki mehi, kuid osad klubid keeldusid

“Alguses küsisime kõikidelt meestelt võimalust tulemiseks. Kohe välistasime (Ragnar) Klavani ja (Karol) Metsa, kelle liigaperiood on ka talvel väga tihe,“ rääkis Reim tehtud valikutest.

Talvistele ja mitteametlikel päevadel peetavatele mängudele iseloomulikult on koosseisus peamiselt Eesti ning Skandinaavia liigade mängumehi. On ka mõned erandid. Näiteks on tiimis Poolas palliv Konstantin Vassiljev ja sel nädalal Bulgaariasse siirdunud Trevor Elhi.

“Kutsusime paljusid. Mängijad oleksid enamus nõus olnud, kuid klubidel on õigus keelduda ja nad keeldusidki,“ sõnas Reim, kelle sõnul saadi koosseisu mõned mehed, kelle klubiline saatus on lahtine, kuid samas pidid mõned säärased mängumehed ettevalmistusperioodiks klubi juurde jääma.

Reim rääkis, et koondisesse üritati kaasata ka Mattias Käiti, kuid hiljuti vigastusest paranenud poolkaitsja pidi jääma koduklubi Fulhami juurde. “Alguses taheti teda lubada, kuid lõpuks ei lubatud. Nüüd on ta terve ja on oluline, et ta püsiks märtsini terve, kui meil on järgmised mängud.“