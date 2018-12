Martin Reim "surmagrupist": väga kihvt alagrupp, naeratus tuli näole

"Selline loos tõi naeratuse näole. Loomulikult väga tugev grupp, aga samas ka kihvt. Eesti rahvas saab nüüd lõpuks ka Saksamaad näha. Vastased on atraktiivsed, kerge kindlasti olema ei saa," rääkis Dublinis loosimisel kohapeal viibinud Reim Eesti ajakirjanikele telefonisilla vahendusel.

"Põhja-Iirimaa on samuti viimastel aastatel väga hästi esinenud ja on sellest ajast peale, kui me nendega viimati mängisime ja neid võitsime (2012. aasta EM-valigrupis - toim), teinud kõvasti samme edasi, lisaks mänginud ka finaalturniiril väga edukalt (2016 EM-il - toim). Valgevene on meie masti meeskond. Nad mängisid küll D-liigas, aga said sealt play-off'i."

Reimi sõnul oleks Eestil edasipääsu raske loota, kuid kolmanda koha võiksime eesmärgiks seada küll. "Eks me lähme igat mängu võitma, ka Saksamaa vastu. Aga kui reaalselt kahe jalaga maa peale jääda, mängime me selle nimel, et olla Valgevenest ja Põhja-Iirimaast eespool, mis on meile sportlikus mõttes niigi väga suur väljakutse," sõnas ta.

"See ei tähenda, et me Hollandile või Saksamaale midagi niisama ära annaks. Iga punkt nende vastu on väga oluline. Aga pole mõtet välja öelda, et me lähme sellises grupis teist kohta püüdma. See tunduks natuke naiivne."