Martin Reim: sellele, miks seekord nii palju väravaid löödi, on lihtne seletus

"Ma ei ole tulemusega rahul, sest lasime endale kolm väravat lüüa. See on ühe mängu kohta liiga palju. Muidugi võib see juhtuda, kui oled ründavam kui tavaliselt ning liigutad rohkem mängijaid ette. Olen mõistagi õnnelik, et taas väravaid lõime, kuid kui lööd kolm väravat, siis võiks ka mängu võita," sõnas Reim.

"Eelmistes kohtumistes olid meil küll võimalused, kuid täna suutsime pallid ka sisse panna. Kui üritame ja lööme peale, siis hakkasid pallid ka sisse minema. Standardolukordades olid meil aga probleemid. Ma ei näinud küll pingi peal täpselt, mis juhtus, aga me ei suutnud seal vastaseid pallist eemal hoida."

Kuidas mõjutas mängu Sergei Lepmetsa sunnitud vahetusest sekkumine? "Lepa oli väga hea, kui võtta arvesse, et kohe esimene moment tegi ta suurepärase jalatõrje. Kolmanda värava puhul oli see sentimeetrite küsimus, väravavahil oli seal olukorras raske välja tulla. Ungarlastel ei olnud ka ründajad kehvad mehed, suhteliselt korralikes klubides mängivad ja on harjunud selliste võitlustega. Ma ei ütleks, et see [kolmas värav] oleks olnud väravavahi ja kaitsjate kehvast kommunikatsioonist."

Miks tekkis Ungaril nii palju võimalusi, kuigi reedel Soome vastu eksis meie kaitseliin vaid korra? "Lihtne seletus - Soome vastu mängisime madalamalt ja kompaktsemalt, kaitseliinil oli seetõttu lihtsam, et poolkaitsjad olid toona lähemal. Kuna ründajad tegid kõrgelt survet, avasime väljakul ruumi ja üks-ühele olukordi jäi ka kaitsefaasis. Täna oli seda tüüpi vastane, kus tipuründaja on suurem ja mitte nii kiire - see andis meile võimaluse suruda kõrgemalt. Teadsime seda, et ülemised poolkaitsjad küsivad liini taha sööte, aga nad tulevad sügavamalt ja meil on rohkem aega reageerida. Paljudel juhtudel saime hakkama, aga juhtus ka olukordi, kus läks teisiti."