Martin Reim: rünnakul on konkurents väike ning seega on iga mees arvel

Eesti jalgpallikoondis alustas tänavust Balti turniiri võidukalt, kui avamängus seljatati Rakveres 2:0 Leedu. Eesti koondise eest said tabamuse kirja Henrik Ojamaa ja Mattias Käit.

“Sellistel miniturniiridel on esimene mäng hästi oluline. Kõik ootasid seda võitu. Eriti tähtis oli kodumängus võit võtta. Kuna eelmine turnee Kaukaasias ei õnnestunud väga hästi, siis oli küsimusi palju,“ sõnas koondise peatreener Martin Reim võidu järel.

“Üldjoontes said kõik korralikult hakkama. Vaatamata oludele saime ka korralikku söödumängu mängida. Suudeti mängu avada,“ lisas juhendaja.

Eriti oli Reim rahul koondise kaitsemänguga. “Kaitse oli meil väga korralik ja pidas. Olime ka eespool võimekad ning suutsime kahevõitlusi võita. Kaitse peab pidama ning seejärel tuleb ka rünnak järgi. Suutsime olla ohtlikumad palliga kombineerides,“ kirjeldas Reim kohtumist.

Peatreener rõõmustas loomulikult Ojamaa esimese koondises löödud värava üle ning samamoodi tõi talle naeratuse näole Sander Puri edukas naasmine rahvusesindusse. “Väga hea meel, et ta (Ojamaa) on saanud hoo üles. Kuna meil on rünnakul konkurents väike, siis on rünnakul iga mees tähtis. Ojamaa ja Puri on väga hea tõestus sellest,“ täpsustas Reim.