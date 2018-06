Martin Reim ründajate valikust: kahjuks on koduliiga kümne parima väravaküti seas ainult kolm eestlast

“Võtsime põhimõtteliselt nimekirja ette. Meil on oma nägemus mängijatest ja oma paremusrida. Sealt vaatasime, mis positsioone ja mängijaid on vaja. Kui on puudujaid, siis on võimalus järgmine võtta. Nüüd käes hetk, kus on võimalus uutel meestel,“ sõnas Reim debütantide kohta. Lisaks sai üle pika aja võimaluse Nõmme Kalju keskkaitsja Vladimir Avilov.

Kui võimalik debütant Koskor on 12 tabamusega Premium liigas praegu parim eestlasest väravakütt, siis rivistuses on seekord ka Frank Liivak, kes on 9 väravaga eestlastest sel hooajal paremuselt teine mees. Kolmandana mahub esikümnesse Nõmme Kalju rünnakuliider Rimo Hunt. Seitse väravat kirja saanud mees valikusse ei mahtunud.

Loe veel

“Võtsin seekord koondisesse Eesti liiga kaks paremat eestlasest väravakütti. Kui on veel ärakukkujaid, siis tuleb järjekorras järgmine mees. Kahjuks on praegu Eesti liiga väravaküttide esikümnes ainult kolm eestlast,“ tõdes Reim, et ka koduliigast ei ole ründajaid just väga palju võtta, kuna reeglina teevad skoori leegionärid.

Eesti ja Maroko kohtuvad laupäeval kell 19.00 Lilleküla staadionil.