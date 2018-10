Martin Reim probleemidest koosseisuga: magamata ööd kasu ei too

Olukord keskkaitses on veelgi keerulisem, kuna vigastatud on ka Enar Jääger. Seega on kolme keskkaitsjaga mängida armastaval Reimil valikus ainult kolm keskkaitsjat. “Mul on elu lihtsam. Valima ei pea. Magamata ööd ei too midagit kasu,“ tunnistas Reim, et probleemid ei ole temalt und võtnud.

Koosseis koguneb alles täna, kuid senised teated ütlevad, et ülejäänud mehed on kõik mänguvalmis. “Ei ole infot, et keegi oleks välja kukkunud,“ avaldas Reim.

Peatreeneri sõnul on vaja mänguplaanis veidike muudatusi teha, kuna viimased kohtumsied ei ole tulemuste osas rahulolu pakkunud. “Plaane on, kuid plaanidega on nii, et eelmistele tõmbas kriipsu peale Ragnari vigastus. Nüüd tuleb plaanid ringi teha. Täidame kohad olemasolevate mängijatega. Mõistlik ongi lähtuda olemasolevatest meestest,“ lisas ta.

Kui Eestil on praegu kaitsjatega probleeme, siis Reim on lootusrikas, et rünnakul saadakse asjad paremini käima. Selles vallas annab lootust tõik, et mängumehed on viimasel ajal koduklubides väravavõrku sahistanud. Eriti heas hoos on olnud Rauno Sappinen, kes on Hollandi esiliigas löönud kaheksa matšiga viis väravat.

“Loodan, et asi on natuke parem väravate ja väravasöötude näol. Loodame, et see pool tuleb ka koondisele kasuks,“ märkis Reim.