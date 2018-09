Martin Reim pärast nappi kaotust Kreekale: meil on ründes kvaliteeti puudu

Konstantin Vassiljev tegi Reimi sõnul tema situatsiooni arvestades hea esituse. "Ma olen nõus küll [et Vassiljev mängis hästi], vaadates tema hetkeolukorda. Seda ülesannet, mida me temalt lootsime, et oleks mängu ülesehituses loovust, seda ta pakkus. Kindlasti on ta olnud ka paremas vormis, aga ei tahaks öelda, et ta oleks milleski alla jäänud. Ka kaitsetöös, mis ei ole ju tema trump, andis ta endast maksimumi."

Keskkaitses alustas täna kolmik Karol Metsast, Madis Vihmannist ja Nikita Baranovist. Miks just selline valik? "Valik - väga lihtne vastus. Klavan on vigastatud, Joonas Tamm tegi ainult mängueelse trenni ning oli maksimaalselt 20-30 minuti mängukõlbulik. Enar Jääger on tulnud värskelt vigastusest tagasi ning sellest mänginud kolmikust selgelt vähem mängida saanud. Siin ei ole väga ka küsimust, see oli hetkel parim valik kaitseliini. Madisel oli see kõige raskem ja keerulisem koondisemäng, mingis mõttes ka debüüt valikmängus, sellise kaaluga ja kvaliteediga vastasega mäng oli talle hea proovikivi. Mängu edenedes sai ta aina paremini hakkama."

Kreeka värav oli Reimi sõnul mitme eestlaste möödalasu tulemuseks. "Pressing keskväljal ei olnud piisavalt agressiivne. Äärekaitsjate üks ülesanne oli mitte lasta vastastel lihtsaid tsenderdusi anda, aga Torosidiselt tuli hea pall kasti. Mitroglou oskab kaitsjate vahel positsiooni leida ja seal oli üleandmisviga, kumbki kaitse ei olnud ründajaga kontaktis. Sealt tuli võtmesööt peaga ja edasi oli väravavahi üle mängimine," selgitas peatreener Kreeka väravaolukorra lahti.

Mõneti oli tegu justkui déjà vu'ga - ka eelmises valiktsüklis saime Kreekalt kodus kaotuse, kuigi veetsime suure osa kohtumisest aktiivselt rünnates. "Kahetised tunded. Mängu algus oli väga raske, keeruline oli saada palli enda kätte ja oma mängu mängida. Loomulikult mängu lõpus suutsime palli hoida, aga hoidsime seda keskväljal - viimasel kolmandikul viimast teravust aeg-ajalt tuli, aga... Parema õnne korral oleks võinud mõni kauglöök meestesummast läbi minna, aga kindlasti on võimalik efektiivsemalt mängida. Peame leidma vahetuste või muu abil paremaid variante, et seda ruttu parandada - järgmine mäng on kohe tulemas."