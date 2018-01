Martin Reim: paljud välismaale ihkajad jäid hätta ning ütlesin seda ka poistele

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim tõdes pärast Rootsiga tehtud 1:1 viiki, et kokkuvõttes tehti korralik mäng.

Reim tunnistas, et keeruliseks osutusid nii kohtumise algus kui ka lõpp. “Kaitse poole pealt oli enam-vähem mäng. Viimasel 20 minutil oli vastaste värav aga õhus,“ tunnistas Reim. “Esimesel pooltunnil oli meil enda mängu ehitamisega raskusi.“

Reimi sõnul tekkis eestlastel kohtumise lõpus raskusi, kuna praegu on ikkagi jaanuar ja meeste ettevalmistus ei ole veel piisav. “Keskkaitsjatel olid lõpus jalad krampis. Meil ei olnud ka pingilt rohkem terveid mehi, keda asemele võtta,“ tunnistas Reim.

Koondise Abu Dhabisse kaasa sõitnud meestest ei saanud tiimi aidata ründaja Rauno Sappinen. “Kui selg teeb muret, siis selline mäng ei ole see koht, kus riskida. Henri Anier oli väljakul suhteliselt korralik. Tegelikult oli ta ainuke, kes suutis duelle võita. Ma ei oska öelda, kui tõsine Sappineni seljaprobleem on, kuid seetõttu ma teda väljakule ei saatnud,“ lisas Reim.

Värava löönud Anier saigi peatreenerilt kiita: “Mul on tema üle hea meel. Viimasel poolel aastal on ta olnud stabiilne ja omad võimalused ära kasutanud. Tal on võimsust palli eest võitlemisel. Meie noortel ründajatel on tema pealt õppida.“

Kiidusõnu sai kuulda ka väravas hea partii teinud Marko Meerits. “Ta oli kindlasti meie üks tublimaid. Ta tegi mitu reaktsioonitõrjet ja üldse tubli mängu. Meil on koondises korralikud väravavahid,“ sõnas Reim ning lisas, et esikinda valimisel on lõplik sõna väravavahtide treeneril Mart Poomil.

Kui sel talvel on paljud Eesti liiga mängumehed sõnanud, et soovivad siirduda välismaale, siis Reimi sõnul oli kohtumine Rootsiga neile meestele parajaks proovikiviks. Kuna eestlastele seekord vastu tulnud Rootsi koondislased teenivad igapäevast leiba Skandinaavia klubides, siis oli võrdlus väga hea.

“Paljud Eesti liiga mängijad on öelnud, et tahavad välismaale mängima minna. Eestlastel on esimene sihtpunkt tavaliselt Skandinaavia. See kohtumine näitas hästi ära, et Skandinaaviasse minnes tuleb just need vastu tulnud Rootsi koondislased üle mängida. Paljud jäid aga sellega hätta. Ütlesin seda ka poistele,“ sõnas Reim.