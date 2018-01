Martin Reim: oleksime Soomega võinud püsti tõusta ja öelda, et meile Norra sobib

Eesti jalgpallikoondis loositi Rahvuste liigaks C-divisjoni B-alagruppi koos Soome, Ungari ja Kreekaga. Teisest tugevusgrupist tõmmati Kreeka asemel esmalt Eesti ja Soome vastaseks Norra, kuid eelnevalt paika pandud piirangud tähendasid, et norralastega siiski kohtuda ei saa.

Kuna Rahvuste liiga mängud toimuvad ka novembris, siis oli juba eelnevalt otsustatud, et kolm Põhjamaad ei saa korraga ühte alagruppi kuuluda. Kuna Eesti ja Soome olid juba B-alagrupis ees, siis lükati norralased C-alagruppi ja B-alagruppi loositi Kreeka.

“Kui esmapilgul vaadata, siis läks meil loosimisel paremini kui Leedul (Leedu kohtub C-divisjoni D-alagrupis Rumeenia, Serbia ja Montenegroga). Kokkuvõttes näeb novembri lõpus, kuidas meil läks,“ sõnas Lausanne'is loosimisel viibinud Eesti koondise peatreener Martin Reim.

“Oleksime võinud Soomega püsti tõusta ja öelda, et meile Norra sobib,“ viskas Reim nalja, et kolm Põhjamaad ühes alagrupis oleks tegelikult hea olnud. “Meie jaoks tegelikult C-divisjonis nõrkasid vastaseid ei olnud. Fännide jaoks oleks huvitav variant olnud ehk Šotimaa. Just ajaloo pärast. Meid ootavad ees heal tasemel vastased ja tuleb võidelda punktide eest.“

Enne septembris algavat Rahvuste liigat ootavad Eesti koondist ees veel maavõistlusmängud märtsis ja juunis. Reimi sõnul tahab ta mõlemaks korraks kokku saada võimalikult tugeva koondise, et olla hiljem tähtsateks mängudeks võimalikult heas hoos.

“Tõenäoliselt tuleb meil novembris mängida võõrsil Kreeka ja Ungariga. Seega tulevad kodumängud enne,“ tõdes Reim, et just kodumängudest tuleb punkte püüdma minna.