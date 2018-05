Martin Reim Nõmme Kalju süüdistustest: võtsin jalgpalliliiduga sõlmitud lepingu välja ja vaatasin asja üle

Reimi sõnul ei ole antud süüdistustes ju aga midagi uut. “Seda korratakse aastast-aastasse. Eks see on jäänud ajast, kui Floral ja koondisel oli üks treener. Koondise peatreener ei ole ju süüdi, kui ühes võistkonnas on Eesti kodakondsusega mängijaid rohkem. Kui mängijad on minu jaoks võrdsed, siis tuleb vaadata, kas ta võib neid samme edasi teha. See on ka eks üks mõõdupuu,“ märkis Reim, et võrdsete meeste puhul eelistab ta pigem nooremaid mängijaid.

Sel nädalal ootavad Reimi hoolealuseid ees kohtumised Leedu ja Lätiga. Kolmapäeval mängitakse Balti turniiri raames Rakveres Leeduga ning laupäeval Riias Lätiga. Nendeks mängudeks kogunes koondis täna.