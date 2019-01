Martin Reim netikommentaaridest: vastu vaatab enamasti pasahunnik

Reim vastas Jalka küsimusele, kui tihti ta puutub kokku ajakirjanduse ülekohtuga, järgmist: "Üks asi on ajakirjanikud, kes on asjadega kursis. Pole probleemi, kui nad kritiseerivad ja avaldavad arvamust, mis võib olla risti vastupidi minu omale. Ei peagi olema rahul ja kiitma. Aga enne mängu Ungariga anti sõna fännile Vosem Nolile, kes polnud rahul, et miks Henri Anier mängu pannakse. Aga Anier oli just löönud Ungari vastu värava ja andnud väravasöödu. Ma küsin fännilt vastu: kes on see Mbappe, kes mul pingil istub?"

"Kui panen mängu Sergei Zenjovi, on ka kisa lahti: mees pole Poolas väravatki löönud! Meie treeneritena paneme mängima selle, kes on meie arvates hetkel selleks mänguks parim. Anier ja Rauno Sappinen on erinevad mängijad, mängu ülesehitus sõltub sellest, kumb on platsil. Sappinen ei lähe vasturünnakutel vastaseid ära jooksma. Liini taha mängimine ei ole tema tugevus. Tema trumpideks on kohavalik ning avanemine liinide ja mängijate vahel. Palli peab mängima talle jalga. Me ei tea kunagi, kas meie mänguplaan õnnestub, kas mängija saab hakkama või mitte, aga igal käigul on mõte ja põhjendus," jätkas Reim, vahendab jalgpall.ee.