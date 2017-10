Martin Reim: näitasime sisu, aga ei suutnud viiki hoida. Ründajaid oleks juurde vaja!

Eesti vutikoondise peatreener Martin Reim tõdes pärast valusat 1:2 kaotust Bosnia ja Hertsegoviina koondisele, et

"Tahtmine ja motivatsioon oli kõik paigas ja olemas, aga kindlasti me oleme paremaid esitusi teinud, just palliga mängu poole pealt. Liiga kiiresti surusime palle ette, kui me pole momente ja liikumisi välja mänginud. Tänane mäng kujunes seetõttu selliseks, et pidime palju ilma pallita liikuma.

Ma ka ei saa süüdistada mängijaid selles, et nad ei proovi ettepoole mängida, võimalusi peab rohkem tekitama hakkama. Kaitsefaasis paar liini taha söötu olid, mis ei olnud okei - vastane sai sealt kaks kõige ohtlikumat momenti. Mõistagi ei saa sellistele võistkondadele kingitusi teha.

Näitasime tegelikult sisu, tulime mängu tagasi, aga seekord ei suutnud seda hoida. Teise värava puhul võib seda nimetada vastaste ründajate heaks klassiks.

Kahetised tunded - ühest küljest enam-vähem okei, teisalt oli meil palli liiga vähe.

Me ei olnud ka ründefaasis nii teravad kui oleme mõnes teises mängus olnud. Mingid mängud ja pehmed väljakud on jälje jätnud, täna ei olnud ründes sellist minekut, et palle võita, eriti pressingu poole pealt, võib-olla ei jäänud seetõttu ka pallid ette pidama."

Kogu valiktsükkel lõppes Eestile 11 punkti ja alagrupi neljanda kohaga. "Ma ei hakka kindlasti kellelegi hindeid panema, ma pole õpetaja. Omad asjad on mängijatega, kellega saime räägitud, vaatan asja sellise nurga alt, kuidas mängijat koondise eest veel paremini mängima panna. Ma ei saa ühegi mängija kohta minu treeneriksoleku ajal ühtegi halba sõna öelda, kõik andsid endast selle maksimumi, mis neil hetkel oli. Täna võib-olla oli seda jõudu natuke vähe."

Reimi leping lõpeb selle aastaga. Mees ise sooviks ametis mõistagi jätkata. "Järgmised valikmängud hakkavad sügisel. Kui EJL soovib, siis... See on suhteliselt okei aasta olnud, aga kindlasti on mõtteid ja asju, mida saaks parandada. Üks on kindlasti ka meie ründajate valik."

Bosnia peatreeneri Mehmed Baždarevići sõnul ootas ta Eestilt julgemat esitust, kuid tunnustas ka Martin Reimi valitud mänguplaani. "Eesti avas mängu ja ootas, et meie eksiksime. See oli hea kohtumine, oleksime küll võinud rohkem väravaid lüüa, aga andsime võimalusi mitmele noorele ja kokkuvõttes võime rahule jääda. Ootasime Eestilt lahtisemat esitust, et ka meil oleks ruumi tekkinud, kuid saime võidu kätte - lõppude lõpuks on see kõige olulisem."

"Ma ei näinud, mis täpselt juhtus, nägin lihtsalt, et keegi viskas äkitselt rakette platsile, nii et ma ei oska seda täpsemalt kommenteerida. Võin öelda seda, et Eesti fännid käitusid väga korralikult.