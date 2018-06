Martin Reim: Marokot võib tasemelt võrrelda Belgia ja Horvaatiaga

Eesti jalgpallikoondisel avaneb homme hea võimalus panna end proovile meeskonna vastu, kes vaid nädala pärast alustab Venemaal MM-finaalturniiri. Sinisärkide peatreeneri Martin Reimi sõnul on Maroko koha MM-il igati ära teeninud.

"Nende mängude põhjal, mis me näinud oleme, on nad finaalturniiri kohta igati väärt. Nende mängijad mängivad heal tasemel klubides. Meil on hea võimalus näha, kaugel me nende tasemest oleme. Teame, kui kaugele olema oma valikgruppides tugevamatest jäänud, aga mis on meie šansid hetke koosseisuga... Lähme loomulikult maksimumi püüdma. Homne mäng lähtub kindlasti korralikust kaitsest ja oma võimaluste leidmisest," rääkis Reim tänasel pressikonverentsil A. Le Coq Arenal.

Meeskondadest, kellega Eesti viimasel ajal on rinda pistnud, võrdles Reim Marokot Belgia ja Horvaatiaga: "Neil on natuke lõunamaalaslikku ettearvamatust. Kuigi nad on distsiplineeritud ja ühtlane võistkond, on neil siiski mõned isiksused, kes on ekstraklassist ja võivad mänge otsustada. Mängijate taseme poolest, kes meil siin külas on käinud, on nad võrdväärsed Belgia ja Horvaatiaga."