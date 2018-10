Martin Reim: ma ei teeks midagi teistmoodi

"Rõõmust lakke ei hüppa. Kaotused kodus ei meeldi kellelegi. Natuke on sellised keerulised hetked koondisel - kui me vaatame neid mänge, siis ühest küljest just kui natuke oleks midagi, aga säravaid lõpetamisi ei toimu ja nagu ma olen öelnud: kui me eespool väravaid ei löö, siis on raske võita või viiki mängida. Oleme väga palju erinevaid ründajaid ja ründekolmikuid ja -viisikuid proovinud. Peame endasse uskuma ja kaane maha saama. Ei saa öelda, et üldse ei ole momente," arutles Reim.

"Teadsime, mis olukord on ja võtmemängijad, liidrid, olid puudu. Me ei saanud seda mängu liiga avavalt mängima minna. Ilma mängu üle vaatamata ei teeks ma midagi teistmoodi. Mängu lõpp näitas, et ka füüsiliselt jääme vastasele pisut alla, viimane veerandtund oli päris keeruline. Sellest ka need vahetused - et anda värskust ja lootust ette, mingil hetkel oli ka keskväljale värskust vaja, sest hakkasime kriitiliselt ära vajuma."

Reim nentis, et vastaste värav oli valus, aga mõnes mõttes teenitud.

"Punkt oli nagu käes, aga me ei tulnud ju 0:0-i mängima. Selliselt kaotada on väga valus ja ütleme nii, et vastane on heas hoos ja me lõpus endale selle värava sisse lasime. Ma ei ütleks, et keegi rängalt eksis, vaid see oli soomlaste hea mängu lõpu realiseerimine. See enesekindlus, mis neil on, teinekord ühe momendi enda kasuks pöörab. Meil oli lõpus natuke sarnane olukord teise värava all, aga meie palli väravasse ei saanud."

Varasema viiese kaitseliini asemel proovis Eesti täna neljast liini, mille ees oli "politseinikuks" Artjom Dmitrijev. Kas see täitis ootusi?