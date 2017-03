Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim lubas, et homses maavõistlusmängus Horvaatiaga on sinisärkide poolt oodata väljakule mitmeid neid pallureid, kes reedel Küprose vastu pingile jäid.

Endale omaselt ühtegi nime homses algkoosseisus ei nimetanud, kuid andis mõista, et annab puhkust pigem neile mängijatele, kellel koduklubis veel hooaeg pole alanud kes nii tiheda mängugraafikuga harjunud pole. Reedel väljakul olnutest on sellised mehed Norras mängivad kaitsjad Karol Mets, Nikita Baranov ja Taijo Teniste.

"Kindlasti on homme algkoosseisus mängijaid, kes Küprosel ei mänginud. Nagu ka eelmisest mängust võis näha, siis ei tulnud neil mängijatel, kes pole veel klubis hooaega sisse elanud, palliga pool nii sujuvalt välja. Nad pole sel tasemel mänge see aasta veel pidanud ega ole ka suuteliselt kahte mängu järjest pidama. See juba tingib teatud vahetusi," rääkis Reim tänase treeningu eel.

Kerget pole midagi

Hulganisti vahetusi - vähemalt viis - on oodata ka Horvaatia leeris, kes jättis koju oma suurimad superstaarid Mario Mandžukici, Luka Modrici, Ivan Rakitici, Danijel Subacici ja viimases valikmängus Ukraina vastu ainsa värava löönud Nikola Kalinici. Reimi sõnul ei maksa oodata, et Horvaatia sellest oluliselt nõrgenenud oleks.

"Me eeldasimegi seda, et nad nii teevad. Isegi kui põhimehed kaasas oleksid, oleks teistele rohkem võimalusi antud. Sarnaselt käitusid nad ka eelmise aasta lõpus, kui valikmängule järgnes sõpruskohtumine. Aga neil on ikkagi Madridi Reali ja Interi mehi väljakul. Ei usu, et meil sellepärast kergem on," ütles Reim. "Stiililt võib oodata samasugust Horvaatia nagu koos põhimeestegagi. Igatpidi võimas ja enesekindel võistkond. Mängivad suht sarnaselt nii koos Rakitici, Modrici ja Mandžukiciga kui ka ilma. Stiil ja mängu iseloom jääb ikka samaks."

Enda meeskonna võimalusi vaagides sõnas Reim, et Horvaatialt palli kätte saamiseks tuleb teha kõrget pressingut, kuid samas ei tohi sellega ka näppu lõigata, nagu juhtus sügisel Belgialt 1:8 "sauna" saades. "Loomulikult pole me võimelised terve mäng kõrget pressi tegema, aga kohati peab proovima. Tähtis on, et me ei jätaks sellega taha suuri auke, nagu juhtus Belgias. Asetus, mida kasutasime Küprosel, toimis selles mõttes hästi, et selliseid suuri probleeme polnud. Vastastel küll momente tekkis, aga need olid pigem individuaalse meisterlikkuse pealt. Meie enda rünnaku tugevus sõltub sellest, kui hästi suudame me palli hoida," lisas Reim.

Eesti - Horvaatia kohtumine algab Lilleküla staadionil homme kell 19.