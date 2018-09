Martin Reim käis Londonis DIdier Deschampsi kogemusi kuulamas

Esmakordselt kutsuti kõik rahvusvahelise jalgpalliliidu liikmesriigid ühisele MM-i järgsele konverentsile, mistõttu oli tegemist suurima FIFA poolt korraldatud tehniliste ekspertide kogunemisega. Koosviibimisel analüüsiti suvisel MM-finaalturniiril nähtud trende ja taktikaid, 16. oktoobril saab arutatu internetis ka avalikuks.

"Kindlasti avardab see võimalusi infost osa saada ka väiksematel riikidel," arvas Londonis viibiv Eesti koondise juhendaja Martin Reim ERR-i spordiuudistes. "Meil on ju võimalik kätte saada iga võistkonna mänge ja neid analüüsida, aga nüüd on see töö tehtud FIFA poolt ära. See tõstab võib-olla ka teiste riikide teadmisi ja võimalusi."

Kesksel kohal oli loomulikult Prantsusmaa edu, millest rääkis kuulajatele koondise peatreener Didier Deschamps. Oma kogemusi jagasid mitmed teisedki peatreenerid. "Mulle meeldis kõige rohkem just see osa, kus treenerid rääkisid, mida nad turniiri eel ja ajal läbi elasid," sõnas Reim.

