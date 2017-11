Martin Reim homse Soome - Eesti mängu eel: üritame oma tahtmise peale suruda

Eesti koondise peatreener Martin Reim kinnitas enne kohtumist Soome vastu, et kõik mängijad on terved, heas vormis ja valmis mängima.

Ta lisas, et vastas on sama Soome, kes viimasel ajal on häid tulemusi näidanud nii Islandi, Türgi kui Horvaatia vastu, vahendab Soccernet.

"Nad on viimasel ajal oma mõõnast üle saanud ja korralikke esitusi teinud. Neil on väga ühtlane ja füüsiliselt tugev võistkond. On hästi orienteeritud meeskonnatööle, kaitses kompaktsed ja üritavad palju ka kontrarünnakutele mängida, samas on ka standardites päris tugevad. On kindlasti väga huvitav vastane ja meie poolt paras väljakutse, kuidas nende kaitset lahti murda," selgitas Reim.

"Me mõlemad mängime kaitsest lähtuvalt ja eriti eeldatavalt tugevamatega, see on väiksemate riikide tavapära. Ma loodan, et homme saame ise selle initsiatiivi palliga mängus ja surume oma tahtmise peale."

Soome - Eesti maavõistlusmäng algab homme Helsingi Telia 5G-areenal kell 19.