Martin Reim enne mängu Soomega: võimaluse saavad mehed, kellel on olnud vähem võimalusi

“Enda peas on algkoosseis paigas. See jääb aga homseni pea sisse. Loomulikult on see kõik 95-protsendilise tõenäosusega. Üle ööpäeva on veel mänguni minnna. Kõike võib ette tulla. Mõtted ja plaanid on palju põhinenud nendele mängijatele, kes homme peaksid algkoosseisus alustama,“ lisas Reim.

Kui mitmed mehed on vigastuse tõttu puudu, siis praegu treeninglaagris osalevad mängijad on Reimi sõnul kõik valmis platsile jooksma. Esimese asjana soovitakse kodupublikule pakkuda ladusat ründemänge.

“Kõik on nõus sellega, et esimene võti on väravate löömine. Sellest aga ei piisa mängu võitmiseks. Kaitse peab ka paigas olema. Kui liialt jõudu rünnakule viia, siis jääb tagant hõredaks,“ arutles ta.