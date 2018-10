Martin Reim enne kohtumist Ungariga: kui suudame võita, on meie olukord püsimajäämisvõitluseks okei

"Kindlasti on positsioone ja kohti, kus on kindlamalt paigas, kes kõige kasulikumad homses mängus oleks, aga on positsioone, kus meil on võrdseid vahetusi asenduste ja värskete jalgade näol sisse tuua. Kui palju uusi tuleb, on veel vara öelda, aga kui võimalik on, siis ikka. Need mängud on päris energiatnõudvad, kui pidevat ja regulaarset mänguaega klubis ei saa, siis on tark värskemaid jalgu sisse tuua."

Keskkaitsja Karol Mets pidi kollaste kaartide tõttu reedesest mängust Soomega kõrvale jääma ning sai seetõttu kohtumist laiema pilguga vaadata. "Ma arvan, et kaitses seisime küllaltki hästi. Taktikaline pressing töötas hästi," muljetas Mets. "Taktikaliselt ja blokina kaitses seisime küllaltki hästi. Mõningatel hetkedel jooksime kontrarünnakutesse ainult kahe mehega. Nendes aspektides saame juurde panna."

Kuidas tuli tiim Metsa hinnangul toime neljamehelise kaitseliiniga?

"Meeskond kohanes hästi. Klubis on kõik sellega harjunud mängima ja see annab rünnakufaasis meile käigu juurde. Rohkem mängijaid on ettepoole suunatud. Viie kaitsja puhul on üks mees justkui juba kuskilt ära võetud. Kui tahta rohkem momente luua, siis see on väga hea viis."