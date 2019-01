Martin Reim eesolevast kohtumisest: jääme Islandile füüsiliselt võimekuselt kindlasti alla

"Neil on samuti B-koondis kaasas, kus MM-il käijaid on vist ainult paar tükki. Võistkond on väga heas füüsilises konditsioonis. See on kindlasti ka üks pool, mis meile eelmisest mängust ja ka tuleviku mõttes noorematele mängijatele on eeskujuks," lausus Reim ERR-ile.

"Kindlasti jääme füüsiliselt võimekuselt hetkel alla - selle kallal tuleb kõvasti tööd teha. Skandinaavia võistkond - nii Soome, Rootsi kui Island - on kõik sellist tüüpi, kes jõuavad 90 minutit tööd teha. Island on väga agressiivne ja võitluslik üle väljaku - see on nende trump."

Plaani järgi teeb Islandi vastu koondisedebüüdi Märten Kuusk, algrivistusse peaks kuuluma ka Konstantin Vassiljev, kes viimasel ajal saab harjutada üksnes oma Poola klubi duubelrivistuse juures.

"Jah, plaani järgi alustab," ütles Reim ja lisas, et paljud pallurid saavad väljakule üheks poolajaks. "Seda täna õhtul, homme hommikul vaatame, aga Kostja saab kindlasti ka omad minutid, et oma mängulist vormi hoida. Noormängijal on vaja seda," muigas peatreener.

Eesti ja Islandi sõprusmäng algab täna õhtul kell 18.45.