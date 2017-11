Martin Reim: Bogdan Vaštšuk peaks eelkõige olema oma riigi koondise fänn

Eesti koondise peatreener Martin Reim kinnitas, et tugeva vene taustaga Bogdan Vaštšuk praegu koondiseplaanides ei ole. Esmalt peab ta ise kinnitama, et tahab Eestit esindada, vahendab Soccernet.

Viimati esindas Vaštšuk Eesti noortekoondist 2015. aastal, sel hooajal lõi ta Lätis Riia FC eest kaheksa väravat.

"Vaštšukiga on väga lihtne seis. See initsiatiiv peab tulema mängijalt, sest tema on selgesõnaliselt öelnud, et ei taha Eesti koondises mängida. Seda ütles ta mulle juba U21 koondises. Minu jaoks on see täiesti okei. See, et ta Läti liigas mõne värava lööb, ei ole veel väga veenev. Esmalt pead olema oma riigi koondise kõva fänn. Ma tean tema tugevusi ründajana, ega ta ei ole halb mängumees," selgitas Reim.

Eesti koondis peab sel nädalal võõrsil kaks maavõistlusmängu. Esmalt kohtutakse reedel Soomega (kell 19), seejärel pühapäeval Maltaga (kell 16). 19. novembril sõidavad Sinisärgid külla Fidžile ja 23. novembril Vanuatule.