Martin Reim avaldas kaks uut meest, kes Malta vastu algkoosseisu pääsevad

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim teatas enne Maltaga peetavat mängu, et ka järele vaadates oli Soome mäng si*t. Lisaks teatas ta kaks mängijat, kes pühapäeval kindlasti alustavad.

"Mängijad, kes meil on kaasas, on nii terved kui eelmise mängu järel olla saab. Ken Kallaste sai väikse löögi ja ta on vähemalt treenimiseks valmis," rääkis Reim Soccernet.ee'le.

Reim avas natukene ka kaarte ja teatas, et muudab protsentiaalselt algkoosseisu päris palju. Kindlad alustajad Malta vastu on Madis Vihmann ning Karl Mööl.

Malta ja Eesti kohtumine algab pühapäeval kell 16.00.