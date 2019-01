Martin Reim 0:0 viigist Islandiga: mõlemad tiimid ootasid, et teine eksiks

Eesti konservatiivse pallivaldamise kohta andis Reim märku: parem ise palli vallata, kui seda lihtsalt sihitult ette virutada.

"Ma ei poolda ka seda, kui me ainult ettesöötmise pärast ette söödame, kui seal ei ole head pakkumist või vaba tsooni. Las vastane jookseb ilma pallita. Loomulikult on meil areneda küll äärepoolikute ja äärekaitsjate kohtade väljamängimise osas, aga selle nädalaga, mis sin olime, sai kindlasti mõnigi mängija asjadest paremini aru."

Üldiselt jäi Eesti loots Kataris veedetud nädalaga rahule. Kuigi paljude noormängijate seast ei soovinud ta kedagi nimepidi välja tuua, siis andis ta mõista, et mitmed mehed tõstsid oma aktsiaid.

"Meil on mõned mehed, kes on väga huvitavad. Tegelikult näitasid kõik väga positiivselt oma suhtumist, aga kindlasti on mõnel mängijal rohkem enda kvaliteedis vaja juurde panna kui teisel. Mõned mehed võivad ka valikmängus 23 hulgas olla, nad näitasid, et oskusi on piisavalt. Laager ise oli ka väga hea ja olen rahul, et me ei pidanud ainult mängudele keskenduma ja saime pea iga päev teha kaks trenni - tavaliselt on koondise juures trenni väga vähe, sest peame mõtlema kogu aeg sellele, et mehed oleksid klubist tulles puhanud. Saime liikumisi ja põhimõtteid harjutada, saime anda palju näpunäiteid, kuidas sellisel tasemel mängima peab."