Mart Poom avaldas: koondise esiväravavaht on ilmselt Lepmets

"On teada, et Sergei Lepmetsal on kehtiv leping Levadiaga ja Mihkel Aksalul Seinäjokiga. Aga Marko Meerits peab leidma endale kiiresti uue koduklubi ja loodetavasti saab mängida," jätkas Poom. "Sama seis on ka Matvei Igoneni ja Andreas Vaiklaga, kellel on küll kehtiv leping Norra liigas, aga kes said väga vähe mänguaega lõppeval aastal. Loodetavasti saavad nad uuel hooajal rohkem näidata enda kvaliteeti ja taset, et oleks meil selline hea probleem valida, kes väravapostide vahel seisab. Aga ma arvan, et seis on põnev Eesti väravavahtide osakonnas ja konkurents on vaid tervitatav.”

