Maroko peatreener: tulemusest tähtsam on, et mehed homses mängus terveks jääksid

Renard tunnistas, et Eesti koondis polnud Marokole viimaseks sõprusmänguks sugugi esimene valik. "Üritasime enne turniiri pidada ühe mängu Venemaal. Tahtsime Šveitsi laagrist otse Venemaale sõita, kuid ei saanud vastast, keda tahtsime. Tekkis võimalus mängida Eestis, mis jääb meile tee peale. Homme peale mängu sõidame otse oma MM-i baasi," lausus Renard, öeldes, et värskelt renoveeritud staadion pani samuti Eesti kasuks otsustama. "Teadsime, et teil on väga kena staadion, kus viimane kontrollmäng pidada."

Eesti mängijatest teadis Renard nimetada vaid Ragnar Klavanit. Seega võib eeldada, et süvaanalüüsi pole marokolased Eesti kohta teinud ning põhiaur on läinud Hispaania, Portugali ja Iraani skautimisele, kellega MM-i B-alagrupis kohtutakse.

"Esimesena jäi meile muidugi silma mängija, kes mängis Liverpooliga Meistrite liiga finaalis. Õnnitlused talle selle eest, kuigi nad kaotasid. Nägime teie tulemusi valikturniiril. Polnud kindlasti lihtne mängida meeskondadega nagu Belgia, Kreeka ja Bosnia," rääkis prantslane.

Eesti - Maroko kohtumises pannakse pall mängu homme kell 19.