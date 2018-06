Maroko näitas Lillekülas Eestile maailmataset

„See oli kohtumine reaalsusega. See on see pilt, mis peab meile pähe jääma. Nii peamegi mängima, kui tahame tugevamatele vastu saada. Teist teed ei ole,” ütles sinisärkide kapten Konstantin Vassiljev, soovitades kaaslastel laupäevane kohtumine õppetunnina tulevikuks kaasa võtta. „Edu saavutame ainult palliga mängides, pallita jooksmine ei anna midagi. Sellistel vastastel on piisavalt kvaliteeti, et võimalusi luua ja need ka realiseerida.”