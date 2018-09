Markus Jürgenson: võitsime Florat tahtejõu pealt

Eelkõige oli see Levadiale magus revans 29. augusti liigamängu eest, kui Flora neid samuti A. Le Coq Arenal 3:0 võitis.

"Võitsime selle mängu iseloomu ja tahtejõu pealt. Kolm nädalat tagasi kaotatud mäng ei mahtunud meile pähe ja oli isegi piinlik. Treener ütles, et tänane mäng peab olema täiesti teistsugune kui viimane 0:3," lausus endine floralane. "Meie jaoks oli oluline, milline üldpilt meie meeskonnast jääb. Tahtsime endale tõestada, et 0:3 kaotus liigas - see ei olnud Levadia. Suutsime eelkõige iseendale näidata, milline meeskond me olema peaksime."

Jürgenson loodab, et tänane võit annab neile jõudu juurde ka Premium liigas korralik hooaja lõpp teha. Matemaatiliselt on neil veel tiitlilootuski alles, kuid selleks peavad Nõmme Kalju ja FC Flora tegema heldeid "kingitusi". Vahe liider Kaljuga on seitse vooru enne lõppu 8 punkti, Floraga üks, kuid viimasel on veel üks edasi lükatud mäng Pärnuga varuks.

"Kuigi tegemist on teise sarjaga, siis ma loodan, et see annab meile ka Premium liiga viimasteks mängudeks mõnusa enesekindluse. Selge on see, et kõik ei sõltu enam meist. Võtame mäng-mängult. Nagu hooaja alguses räägitud sai, ei otsusta tiitlit Tallinna klubide omavahelised mängud. Komistasime Tammeka ja Kuressaare otsa ja ongi vahe sees. Poleks neid kahte komistust juhtunud, oleksime praegu kõik ninapidi koos," rääkis Jürgenson.