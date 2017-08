Markus Jürgenson lõi Soomes ülimagusa värava, Anier sai vigastada

Soome kõrgliigas mängivate Eesti jalgpallurite jaoks oli täna vastakaid tundeid sisaldanud päev: kui Markus Jürgenson lõi Vaasa eest hilise viigivärava, siis Henri Anieri kohtumine Lahti eest jäi õige lühikeseks.

Kolmest Veikkausliigas toimunud mängust löödi väravaid vaid ühes, kuid seal see-eest palju: Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni koduklubi VPS mängis Sergei Mošnikovi ja Marek Kaljumäe tööandja Kemiga 3:3 viiki. Otsustava viigivärava lõi sealjuures Jürgenson alles mängu 90. minutil.

Meerits, Jürgenson ja Kaljumäe said kirja 90 minutit, Mošnikov vahetati puhkama neli minutit enne lõppu.

Väravavahid Mihkel Aksalu (SJK) ja Andreas Vaikla (Mariehamn) tegid üksteise vastu nullimängud, kui nende leivaisad väravateta viiki leppisid.

Ebaõnn tabas aga Henri Anieri (Lahti), kes sai juba mängu alguses vigastada ning pidi mängus HJK vastu üheksandal minutil vahetusse tulema.

Veikkausliigas on 20 vooru järel kindel liider 43 punkti kogunud HJK, kuid järgnevad kohad on äärmiselt lahtised. Meeritsa ja Jürgensoni VPS on 33 silmaga teine, Anieri Lahti 32 punktiga kolmas. 30 punkti on neljandana kogunud Ats Purje ja KuPS, Aksalu ja SJK on 29 punktiga kuuendad. Vaikla koduklubi Mariehamn on 27 punktiga kaheksas, Mošnikovi ja Kaljumäe Kemi 23 punktiga üheksas. Vaid üheksa punktiga on viimasel kohal Hindrek Ojamaa tööandja JJK.