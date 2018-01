Markus Jürgenson liitubki Levadiaga: leping on sõlmitud

Pikalt FC Floras mänginud äärekaitsja Markus Jürgenson naaseb Soomest VPS-i ridadest kodumaale ning liitub FC Levadiaga.

Leping sõlmiti algavaks hooajaks koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada, teatab Levadia oma Facebooki leheküljel. Jürgenson tegi kaasa ka tänases Taliturniiri mängus, kui Levadia alistas 2:0 Tartu Tammeka.

"Olen treeninud koos FCI Levadia meeskonnaga lühikest aega, kuid Aleksandar Rogićist on jäänud väga hea mulje ning arusaam, et ta ajab asju väga professionaalselt. See oligi üks peamiseid argumente klubiga liitumisel. Treeningud on loogilised, läbimõeldud ja intensiivsed, Rogić läheneb kogu protsessile modernselt," sõnas Jürgenson.

Jürgensoni sõnul võttis FCI Levadia meeskond ta väga hästi vastu. "Tean paljusid mängijaid juba varasemast ajast. Meeskonnas on kõik väga sõbralikud, vastutulelikud, abivalmid ja väga meeldivad inimesed. Huumoriga pean veel ümber harjuma, aga mind on tõesti väga hästi vastu võetud," muigas äärekaitsja.

Jürgenson ootab uut Premium liiga hooaega põnevusega ning usub, et FCI Levadia meeskond on suuteline suures mängus kaasa lööma. "Meeskond mängib kindlasti kõrgele kohale. Usun töökusesse, seda on meile praegu antud kamaluga, samuti on loodud kõik eeldused heade tulemuste saavutamiseks. Peame oma eesmärkide saavutamiseks palju tööd tegema. Loodame, et kümne kuu pärast on ilusad tulemused näha."

Levadia peatreener Aleksandar Rogić oli Jürgensoni liitumise üle väga rõõmus. "Minu jaoks suurepärane uudis kuna Jürgensoni kvaliteet, professionaalsus ja kogemused on selle meeskonna jaoks väga olulised. Markus treenis koos meiega kümme päeva, me kohtusime omavahel, vestlesime ning mul oli võimalus koos temaga treeningutel tööd teha. Kõige selle põhjal saan öelda, et ta on suurepärane mängija, väga-väga professionaalne, oma parimas eas ning lisab meie meeskonda tõelist kvaliteeti," kinnitas Rogić.