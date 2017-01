24-aastane Eesti väravavaht Marko Meerits sõlmis 1+1 lepingu Soome jalgpalli kõrgliigas mullu neljanda koha saanud Vaasa Palloseuraga.

"Jäin tema tegutsemisega testiperioodil väga rahule. Nägin temas palju asju, mida me väravavahi juures näha tahame. Marko kogemused ja paigad, kus ta on varem mänginud, on selle tõestuseks. Temast on meile algaval hooajal kindlasti palju abi. Meie töö on saada ta veelgi paremasse füüsilisse vormi, et temast igal mängul parim välja võtta," ütles Vaasa peatreener Petri Vuorinen klubi kodulehel.

Vaasa Palloseura on Meeritsa karjääris kolmas välisklubi. Varem on ta pallinud Hollandi kõrgliigas Vitesse'is ja esiliigas Emmenis. Eesti A-koondises on ta kirja saanud kolm kohtumist, erinevates noortekoondistes (U17-U23) aga pidanud kokku 60 mängu.

1+1 tähendab aastast lepingut võimalusega seda veel ühe hooaja võrra pikendada.