Marko Kristal naaseb Premium liigasse

Eesootavaks kõrgliigahooajaks valmistuv Viljandi jalgpalliklubi Tulevik ning Marko Kristal sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt juhendab Kristal järgneval kahel aastal Tuleviku esindusmeeskonda.

44-aastane Marko Kristal on endine Eesti tippmängija, kogenud rahvuskoondislane ning viimasel aastakümnel olnud edukas treener. Tallinna Lõvide ridades oma pallurikarjääri alustanud mees esindas 1989-1999 Tallinna FC Florat, pallis seejärel Soome ning Rootsi kõrgliigaklubides, naasis siis Eestisse ja lõpetas 2005. aastal FC Floras profikarjääri. Florat jõudis ta esindada kokku 313 liigamängus ning lõi klubi eest 65 väravat, teenides oma panuse eest auväärse kõrge koha klubi kuulsuste hallis.

Rahvuskoondise eest pidas esimese eestlasena 100 koondisemänguni jõudnud Kristal kokku 143 kohtumist ning lõi neis üheksa väravat.

Ka treeneritööd alustas Marko Kristal koondise juures, kui oli 2005-2007 rahvusesinduse peatreeneri Jelle Goesi parem käsi. 2008. aastal asus ta Tallinna FC Levadia abitreeneriks. Vedanud seejärel 2010. ja 2011. hooajal Tartu Tammekat, võttis ta vastu Levadia peatereeneri ametikoha, mida pidas kuni 2015. aasta lõpuni. Kristali juhtimise all nautis FC Levadia edukat perioodi, kui tuli kaks korda Eesti meistriks, samuti võitis Kristal Levadiaga kaks korda Eesti karika ja korra superkarika.

Seotud lood: Viljandi Tulevik vahetab ootamatult peatreenerit

Mullu sügisel asus Marko Kristal juhtima Kohtla-Järve JK Järvet, olles ühtaegu nii klubi tegevjuht kui vanemtreener. Ühtlasi täitis ta Eesti Jalgpalli Liidu ametnikuna Ida-Virumaa jalgpalli koordinaatori kohuseid.

Viljandi Tulevikuga saavutatud kokkuleppe üle tunneb Kristal suurt rõõmu. „Väga hea meel on peale kaht aastat olla tagasi Eesti tippvutis. Klubi tulevikunägemus, kui lubate väikest sõnademängu, on väga huvitav ning väikesele klubile kohaselt põhjalikult läbi mõeldud. Sihid ja plaanid on siin hästi paigas ja mina asun klubisüsteemi oma panust andma mõnusa ootusärevusega,“ lausus Kristal klubi pressiteenistuse vahendusel.

Ka Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle väljendas pikkade otsingute lõpptulemuse üle rahulolu. „Lõpuks ometi on meie peatreener paigas ja sellega seoses ka kogu klubi treenerite süsteem. Lisaks sellele, et meil õnnestus Viljandisse tuua suurte kogemustega peatreener, saab nüüd töö terves klubis paremini organiseeritud,“ kõneles Mutle. „Meie kohtumistel Markoga sai kiiresti selgeks, et ta soovib panustada klubi arengusse enamaga, kui vaid esindusmeeskonna peatreeneri rolli täitmine. Täpselt nii oli see ka meie eelmise lootsi, Aivar Lilleverega. Nii treeneri kui mängijana on Markol küllaga tulemusi ette näidata ning tema kogemustest ja teadmistest õpime kindlasti palju. Ootan huviga uut perioodi meie klubis, mille märksõnaks on terviklik areng.“

Marko Kristali ametisse asumiseni Viljandi Tuleviku peatreeneri kohuseid täitnud Sander Post jätkab nii treenerina kui esindusmeeskonna mängijana. „Sandril on nüüd võimalik keskenduda mängimisele ning treenerina saab ta klubis äärmiselt olulise lisarolli, mida kirjeldame peagi täpsemalt ka avalikkusele,“ kinnitas Mutle.

Marko Kristal alustab Viljandis tööd jaanuari esimesel nädalal. Tema abiliste meeskonna moodustavad abitreeneri rollis jätkav Kevin Paavo, väravavahtide treener Mati Jürisson ning füsioterapeut Kristel Raba.