Mänguajata Konstantin Vassiljev võib Eesti jalgpallikoondisest välja jääda

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim ei välista, et Poola kõrgliigaklubi Gliwice Piasti juures keerulisse olukorda sattunud poolkaitsja Konstantin Vassiljev võib mängupraktika puudumisel rahvusmeeskonnast välja jääda.

33-aastane Vassiljev on pallinud Piastis alates 2017. aastast ning Eesti koondislasel on lepingut veel kaks aastat, kuid klubi poolkaitsjaga ei arvesta: Vassiljevit uueks hooajaks meeskonda ei registreeritud ning on treeningutelt külmutatud, vahendab ERR Sport.

Eesti koondise peatreener Martin Reim muretseb Vassiljevi vähese mängupraktika pärast: "Olukord on väga tõsine, sest mängupraktika puudumisel hakkab tase langema," kommenteeris Reim ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

"Plaanin Vassiljeviga rääkida ja uurida, mis on tema plaanid antud olukorras. Rahvuste liiga mängudeni on jäänud vaid poolteist kuud ja ma väga loodan, et ta leiab koha kus ta saab mängida ja treenida," lisas Reim.

Eesti koondis alustab Rahvuste liiga mängudega 8. septembril, kui Tallinnas minnakse vastamisi Kreekaga.