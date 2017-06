Manchester City täht De Bruyne enne mängu Eestiga: seekord me 8:1 ei võida

Belgia koondise poolkaitsja Kevin De Bruyne lausus enne MM-valikmängu Eestiga, et võrreldes sügisese 8:1 võidumänguga ootavad belglased sedapuhku tasavägisemat heitlust.

"Ma ei usu, et homme 8:1 võidame. Eesti peaks näitama teistsugust esitust, kuid mängupildi osas ootan midagi sarnast, kus me hoiame palli ja teeme survet," sõnas De Bruyne. "Ootan meilt eelkõige kannatlikkust - kui väravat kohe ei tule, on meil ikka 90 minutit aega, et võiduväravat otsida."

Eesti märtsikuist 3:0 võitu Horvaatia üle Manchester City staar üle ei tähtsusta. "Ma ei ole seda mängu näinud, meie koosolek ootab ees täna õhtul. Eeldan, et Horvaatia võis mängida tavapärasest nõrgema koosseisuga. Mängisime Eestiga alles mõned kuud tagasi, nii et ma ei usu, et nende rivistuses väga suuri muutusi olla saab."