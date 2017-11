Malta treener: parema õnne korral oleksime väärinud isegi 2:2 viiki

Malta koondise eesotsas oma avamängus Eestile 0:3 kaotanud Tom Saintfiet tunnistas, et see polnud aus tulemus.

"Istun siin kahetiste tunnetega. Vaatamata sellele, et mängisime maailma edetabeli 80. meeskonnaga, kes alistas sel aastal Horvaatia, siis muudab see seis mu kurvaks," vahendab Soccenet võõrustajate peatreeneri sõnu pressikonverentsilt.

"Esimesel poolajal oli meil ikka kaitses probleeme, kuigi teadsime, et nad tahavad ründavalt mängida. Tegime poolajapausil ühe vahetuse ja seejärel veel. 40 minutit nägin ma praktiliselt ainult Maltat mängimas ja meie tahtsime väravaid lüüa. Viimane värav oli aga jälle külm dušš ja me ei väärinud seda. Me väärisime 1:2 kaotust või parema õnnega isegi 2:2 viiki."

Siiski tuletas ta korduvalt Malta ajakirjanikele meelde, et vastas oli väga hea meeskond. "Me räägime endast, aga Eesti on väga kvaliteetne meeskond. Teadsime, et nad mängivad viie ründava mängijaga ja me oleks võinud mängida 5-3-1-1 ja kaitsta terve mängu. Oleksime ehk nii suutnud 0:0 viiki mängida, aga ma soovisin arendada ründavat mängu."