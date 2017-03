Täna Lilleküla staadionil kell 19 algav maavõistlus on Eesti ja Horvaatia jalgpallikoondistele omavahel juba üheksas kohtumine.

Just meie vastu pidasid horvaadid oma esimese valikmängu pärast Jugoslaavia alt vabanemist, kui Kadrioru staadionil võeti 1994. aasta septembris legendaarse Davor Šukeri väravatest 2:0 võit. Veel viies mängus oleme tunda saanud kaotuskibedust, kuid kahel korral on Sinisärkidel õnnestunud ka Horvaatia tähed nulli peal hoida.

Kaalukaim neist kahest oli 2004. aasta EM-valikmäng Osijekis 2002. aasta 7. septembril. Meie toonane algkoosseis oli kõhedust tekitavalt võimas: Mart Poom, Teet Allas, Andrei Stepanov, Raio Piiroja, Erko Saviauk, Martin Reim, Meelis Rooba, Marko Kristal, Indrek Zelinski, Andres Oper, Joel Lindpere. Viimase vahetas 59. minutil välja Urmas Rooba. Treeneripingil Arno Pijpers.

Kuigi enamus mängust oli Eesti kodumeeskonna marulise surve all, õnnestus ka meil kohati teravust luua. Esimene võimalus tekkis juba neljandal minutil, kui Kristal vasakult äärelt antud nurgalöögi keskkaitsja Stepanovi pea peale riputas ja see sealt edasi Zelinski pea peale sattus. Horvaadid päästis kindlast väravast puurivaht Stipe Pletikosa imetõrje.

"Meil oli üllatav algus, oleksime võinud kohe värava lüüa. Siis aga jäime tugeva surve alla. Esimesel poolajal mängisime väga hästi organiseeritult, teisel poolajal tugevdas Horvaatia survet ja oli täna parem meeskond," vahendab toonane Eesti Päevaleht Pijpersi mängujärgseid sõnu.

Praeguse koondise esituste kontekstis on imestusväärne, et viik 1998. aasta MM-i pronksimeeskonna vastu ei pakkunudki Pijpersile täit rahulolu. "See viik annab väga hea tunde, aga see oli siiski viik, mitte võit," lausus ta.

Mäng käis kohtunikuta

2002. aasta mäng Horvaatias oli eriline ka ühe kentsaka vahejuhtumi poolest. Nimelt mängiti tublid paarkümmend sekundit ilma kohtunikuta, sest hispaanlasest vilemees Antonio Fernandez Marin oli 20. minutil kokku põrganud Horvaatia mängijaga ja jäänud murule lebama.

Kohtunikku tohterdatakse. FOTO: RAIGO PAJULA

9. septembri Päevaleht kirjutas: "Horvaadid kas ei pannud seda tähele või ei tahtnud tähele panna ja jätkasid rünnakut veel mitukümmend sekundit. Eesti mängijad püüdsid vastastele sellest märku anda, kuid ei loobunud kaitsmast ja tõrjusid rünnaku. Alles siis anti ilmsete põrutuste tundemärkidega kohtunikule arstiabi ja pooleteise minuti pärast võis kohtumine jätkuda."

"Ma pole kunagi varem midagi taolist näinud - et kohtunik on väljakul pikali ja mäng käib edasi," imestas Pijpers. "Mõelge, mis siis, kui horvaadid oleks sellest rünnakust löönud värava või löönud värava vea hinnaga. Mis siis oleks tehtud? Ilmselt oleks värav loetud."