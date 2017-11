Maardu Linnameeskonna osalemine 2018. aasta Premium liigas pole veel kindel

Maardu linnameeskonna presidendi Maksim Krivošeini sõnul selgub hiljemalt detsembri keskpaigaks, kas tema meeskond mängib tuleval hooajal Premium liigas või mitte.

Eesti jalgpalliliit kinnitas 6. novembril meistriliiga koosseisu, kus figureerib ka esiliiga võitnud Maardu, kuid presidendi sõnul pole nende kaasalöömine kõrgliigas veel kindel.

"Meie eelarve esiliigas oli 30 000 eurot. Meistriliigasse tõusmine nõuaks olulist lisarahastust. Et olla konkurentsivõimeline, tuleb kulutada umbes 200 000 eurot. Maardu ja Premium liiga küsimus selgub detsembri keskpaigaks," ütles Krivošein venekeelsele Delfile.

Maardu linnavalitsus otsustas eilsel istungil Maardu linnameeskonda premeerida 5000 euroga. Linnavalitsuse kodulehel avaldatud teates lisatakse, et sel aastal toetati Maardu jalgpalliklubisid (6 laste ja 4 täiskasvanute meeskonda) kokku 37 880 euroga.

"Mul on kahtlemata hea meel Maardu Linnameeskonna edu üle, sest silmapaistvad ja edukad sportlased on suurepäraseks eeskujuks noortele ning kujundavad ka Maardu spordimainet," sõnas linnapea Vladimir Arhipov.

“Linnavalitsus tänab kõiki Maardu Linnameeskonna mängijaid ja treenereid nende suure panuse eest ning premeerib tublit kodumeeskonda. Kõrgliigas ootavad aga meie klubi suured väljakutsed, mis nõuavad jätkusuutlikku koostööd sponsoritega ja suurt tööd.”