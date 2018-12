Lõpuminuti väravast võitnud Sappineni koduklubi jätkab liidrikohal

Alles 80. minutil 2:2 viigivärava löönud Den Boschile tagas võidu Jort van der Sande 90. minuti tabamus. Sappinen sai kirja täismängu, kuid seekord väravani ei jõudnud.

Den Boschil on 17. vooru järel 36 punkti, ühe silma kaugusel on Rotterdami Sparta ja Go Ahead Eagles.