Lõpuks värava kirja saanud Henrik Ojamaa: praegu on selline aeg, kus pallid kukuvad võrku

27-aastane Eesti jalgpallikoondise ründaja Henrik Ojamaa sai kirja enda esimese värava Eesti koondises, kui ta sahistas Leedu koondise väravavõrku Balti turniiri matšis Rakveres. Ojamaa viis eestlased 1:0 juhtima, lõpuks võitis Eesti 2:0.

“Väga tore hetk tõesti. Võitsime väga tähtsa mängu ja andsime endale võimaluse võita laupäeval kogu turniir,“ rõõmustas 28. korda Eesti koondise eest väljakule jooksnud Ojamaa kohtumise järel.

“Tunnen ennast hästi. Praegu on selline aeg ka, et kõik pallid kukuvad võrku. Tuleb olla tänulik ja seda nautida. Hooaja lõpus sai mängitud palju mänge,“ viitas ta viimase aja heale vormile koduklubis Goricas.

“Henrile (Henri Anierile) läheb väga suur au sellest väravast. Ta nägi hästi seda söötu ja liikumist. Väga tore, et saime koos mängida,“ kiitis Ojamaa teda sööduga kostitanud head sõpra.

“Ei ütleks, et lähenesin mängudele teisit. Suurema osa ajast oled ju koduklubi juures ja keskendud sellele. Ei mõtle kangesti sellele, et tahaks ise väravat lüüa,“ sõnas ta lõpetuseks, et koondise avavärava pikk ootus teda ei kammitsenud.