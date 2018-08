Londoni Arsenali fännid ootavad Eesti väravavahi esiletõusu

Londoni Arsenali tegemistele keskenduvas populaarses portaalis Arseblog kirjutatakse, et klubi U23 meeskonna ridades võiks tänavu suure võimaluse saada 16-aastane Eesti väravavaht Karl Jakob Hein.

Blogija Jeorge Bird kirjutab, et Heinale võib võimaluse anda U23 meeskonna senise esinumbri Joao Virginia ootamatu siirdumine Evertoni ridadesse.

"Kuigi Virginia potentsiaaliga mängija kaotamine on pettumus, tuleb Arsenalil nüüd vaadata, millised võimalused neile noortes järele on jäänud. Suure võimaluse võib saada suvel ostetud Karl Jakob Hein," kirjutab Bird.

"16-aastane eestlane siirdus Arsenali sel suvel Nõmme Unitedist ning hoolimata noorusest on ta juba väga pikk ja juhendab kaitsjaid hästi. Samuti räägib ta puhast inglise keelt.

Sel nädalal tegi Hein Arsenali U23 meeskonna eest oma esimese mängu, osaledes võidetud sõprusmängus Hornchurchi vastu. Kuna Matt Macey on laenul ning Virginia lahkus permanentselt, võib Hein duubelmeeskonna eest arvestatavalt mänguaega teenida."

Hoolimata kõigest ei oleks Hein aga U23 ridades esinumber. "23-aastane Dejan Iliev on kindlasti postide vahele esimene valik, aga Heinal on tõsine võimalus ennast makedoonlase järel teise numbrina kindlustada," jätkab Bird. "Kuigi on ka teisi väravavahte, kes Heinaga võistlevad, on eestlane hetkel neist kõige paremast positsioonis. Tema arengut on esimesel hooajal klubis väga põnev jälgida.