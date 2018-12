Lindpere: mõelge, kui Eesti võidab Saksamaad, siis sellest räägib maailm järgmised kolm aastat!

” Mõelge, kui Eesti mängib viiki või võidab Saksamaad, siis sellest on üle maailma juttu järgmiseks kolmeks aastaks. Ja kui me kaotame, on kõik tavaline, elu läheb edasi. Joel Lindpere

"Saksamaa on lihtsalt nii kõva pähkel, et neid tasub kõigil Eestimaa pinnal vaatama minna," jätkas Lindpere. "Näen, et Eestil on sellest grupist saavutada midagi suurt. Täna just mõtlesin sellele... Mõelge, kui Eesti mängib viiki või võidab Saksamaad, siis sellest on üle maailma juttu järgmiseks kolmeks aastaks. Ja kui me kaotame, on kõik tavaline, elu läheb edasi."

"Pigem on selliste vastastega rohkem võita ja midagi saavutada kui loota keskmistega mängides edasipääsu, mis on Eestile nii või naa alati olnud raske. Seal on vaja õnne, parimat keskendumist, meil on vaja piisavalt tippliigade mängijaid, kes saaksid regulaarselt mänguaega ja mängiksid igapäevaselt põhikoosseisus. Sellest ainult ei piisa, kui meil on nimed, aga mänguminuteid on vähe. On vaja mängida, treenida, mängida, et saavutada edu."

Milline oleks Lindpere sõnum neile, kes Hollandi ja Saksamaa vastu 2019. aastal väljakule astuvad? "Minu sõnum on see, et kui te endast väljakul ja trennides 110 protsenti ei anna, siis ei juhtu midagi. Aga teil on võimalus teha Eesti jalgpalliajalugu. Oleme küll pisike riik, aga oleme juba midagi saavutanud. Tegelikult on meie jalgpalli eduloo saavutused kõik ees. Need, kes te astute Saksamaa ja Hollandi vastu väljakule, teatke, et meiesugused vanameistrid mängisid Hollandiga omal ajal viiki. Võit võeti meilt läbi eksimuse käest ära. Mina ütlen, et ükskõik, kes on vastane, alla võidu ma ei oota mitte midagi!" vastas Eesti koondises 107 mänguga 7 väravat lööund Lindpere.

Foto: Priit Simson