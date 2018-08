Lillekülas sündis Premium liiga viimase kolme aasta publikurekord. Mis võtetega Flora selle saavutas?

Viimati nähti nii palju publikut kodustel meistrivõistlustel kaasa elamas 2015. aasta 22. augustil, kui Flora võõrustas 1847 pealtvaataja ees Nõmme Kaljut.

Algselt kanti kolmapäevase mängu järel protokolli aga lausa nii suur number nagu 2688, mis hiljem siiski ära muudeti.

"Kontrolli käigus selgus, et vea põhjustas klikkerite loendamise süsteem ning tegu oli ühekordse veaga. Küll oleme omalt poolt saatnud EJL-i info, et võtaksime esimesel võimalusel A. Le Coq Arenal kasutusele pöördväravate piletikontrolli, kui staadioni haldaja tagab nende tõrketeta töö. Loodame siin peatseid arenguid, et tõsta ka selles osas töö kvaliteeti," ütles Aljas.

Kuid ka 1804 on soliidne number. Aljase sõnul on statistika taga Flora aastatepikkune töö kogukonna kaasamisel.

"Premium Liiga ja klubide töö käib igapäevaselt kulisside taga selleks, et inimesed märkaksid kui võimas tööriist võib jalgpall olla. Rekordnumbrite taga on järjepidev töö oma kogukonnaga. Teeme pingutusi, et inimesed tunneksid läbi ühiste vaadete klubiga sidet ning tunnetaksid enda osa selles – üks klubi, üks pere!" rääkis Aljas.

Flora fännisektor mängu 12. minutil. Foto: Madis Veltman

"Viimastel kuudel on selle töö juures meid loomulikult aidanud ka osalemine UEFA Grow pilootprojektis, mis aitas klubil kogukonnajuht kollektiivi lisada. Kiidame ka oma noortetreenerid ja lapsevanemaid, kes on kõikide arengutega positiivselt kaasa tulnud. Nende numbrite tendentse jälgime läbi treeninggruppide vahelise mängukülastusvõistluse, mille eelmisel aastal suuremalt käima lükkasime."

Oluline osa publiku kaasamisel on Aljase sõnul ka mängukorraldusel, sealjuures põnevale matšile juurde pakutavad meelelahutuslikud tegevused.